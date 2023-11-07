أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

سجلت أسعار اليوم الثلاثاء 7-11-2023، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات البنكية، استقرار الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، بالبنوك الإسلامية والأجنبية والمصرية والعربية المختلفة، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي، سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.15 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.32 جنيه للشراء، و 38.45 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.91 جنيه للشراء، و 100.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.92 جنيه للشراء، و33.08 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.92 جنيه للشراء، و33.08 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.02 جنيه للشراء، و33.19 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.02 جنيه للشراء، و33.18 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.90 جنيه للشراء، و38.10 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.90 جنيه للشراء، و38.10 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 38.08 جنيه للشراء، و38.22 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 38.02 جنيه للشراء، و38.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.65 جنيه للشراء، و99.91 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.98 جنيه للشراء، و99.91 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 99.88 جنيه للشراء، و100.24 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و99.96 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و8.46 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.