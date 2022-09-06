أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في بداية التعاملات مقابل الجنيه

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-9-2022، في بداية التعاملات البنكية، تبايّنًا نسبيًّا بعد استقرار الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي أمس الإثنين، في حين أنَّ اليورو انخفض، وارتفع الجنيه الإسترليني، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، أسعار 6 عملات عربية وأجنبية، هي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.11 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.03 جنيه للشراء، و22.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.02 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 18.94 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 18.94 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 18.94 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.96 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 21.94 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 21.97 جنيه للشراء، و22.18 جنيه للبيع.

بنك مصر: 21.94 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 21.94 جنيه للشراء، و22.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 5.15 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 58.46 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.55 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 60.04 جنيه للشراء، و62.38 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.06 جنيه للشراء، و62.38 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.