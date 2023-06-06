أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 6-6-2023 على مستويات فى الشراء والبيع، مقابل الجنيه المصري، بنفس الأسعار المعلنة أمس بالبنوك العاملة بالسوق، ويرصد موقع جريدة «المال» خلال السطور التالية أحدث قائمة لأسعار صرف عدد 6 عملات أجنبية وعربية وهي «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» استناداً لتقرير البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

متوسط سعر الدولار يصل إلى : 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو يسجل: 32.96 جنيه للشراء، 33.07 للبيع.

بلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام العملة المصرية : 38.18 جنيه للشراء، 38.31 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي يصل إلى مستويات : 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

متوسط شراء وبيع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري : 100.14 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي يصل إلى: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية يعرض سعر الدولار عند : 30.75 جنيه للشراء،30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان في بداية التعاملات : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصري يعرض سعر الدولار عند: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار داخل فروع بنك مصر عند : 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري سعر اليورو عند مستويات: 32.92 جنيه للشراء، 33.08 للبيع.

بنك التنمية الصناعية سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه عند: 32.92 جنيه للشراء،33.10 للبيع.

وصل سعر اليورو ببنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري عند : 33.03 جنيه للشراء، 33.21 للبيع.

بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه عند: 32.92 جنيه للشراء، 33.10 للبيع، وفق أسعار

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

اليوم.

تعرض فروع البنك الأهلي المصري سعر الجنيه الاسترليني عند: 38.21 جنيه للشراء، 38.41 للبيع.

وصل سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر عند مستويات: 38.21 جنيه للشراء، 38.43 للبيع.

عرض بنك التنمية الصناعية سعر الجنيه الاسترليني عند : 38.21 جنيه للشراء، 38.43 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك التعمير والإسكان: 38.34 جنيه للشراء، 38.55 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

عرضت فروع البنك الأهلى المصري سعر الريال السعودي عند: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بلغ سعر العملة السعودية بفروع بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري: 99.36 جنيه للشراء، 100.27 للبيع.

كما بلغ سعر الدينار الكويتي ببنك التنمية الصناعية : 96.09 جنيه للشراء، 100.34 جنيه للبيع.

سجل شراء وبيع الدينار الكويتي ببنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.64 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي بفروع بنك مصر: 99.36 جنيه للشراء، 100.34 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدرهم بالبنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.

استقر سعر الدرهم ببنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع.

بنك مصر يعرض سعر الدرهم الإماراتي عند : 8.390 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي ببنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار

اليوم.