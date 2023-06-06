أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
متوسط سعر الدولار يصل إلى : 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
متوسط سعر اليورو يسجل: 32.96 جنيه للشراء، 33.07 للبيع.
بلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام العملة المصرية : 38.18 جنيه للشراء، 38.31 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي يصل إلى مستويات : 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
متوسط شراء وبيع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري : 100.14 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي يصل إلى: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية يعرض سعر الدولار عند : 30.75 جنيه للشراء،30.85 للبيع.
سجل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان في بداية التعاملات : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصري يعرض سعر الدولار عند: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
وصل سعر الدولار داخل فروع بنك مصر عند : 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري سعر اليورو عند مستويات: 32.92 جنيه للشراء، 33.08 للبيع.
بنك التنمية الصناعية سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه عند: 32.92 جنيه للشراء،33.10 للبيع.
وصل سعر اليورو ببنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري عند : 33.03 جنيه للشراء، 33.21 للبيع.
بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه عند: 32.92 جنيه للشراء، 33.10 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
تعرض فروع البنك الأهلي المصري سعر الجنيه الاسترليني عند: 38.21 جنيه للشراء، 38.41 للبيع.
وصل سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر عند مستويات: 38.21 جنيه للشراء، 38.43 للبيع.
عرض بنك التنمية الصناعية سعر الجنيه الاسترليني عند : 38.21 جنيه للشراء، 38.43 جنيه للبيع.
بلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك التعمير والإسكان: 38.34 جنيه للشراء، 38.55 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
عرضت فروع البنك الأهلى المصري سعر الريال السعودي عند: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بلغ سعر العملة السعودية بفروع بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
وصل سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري: 99.36 جنيه للشراء، 100.27 للبيع.
كما بلغ سعر الدينار الكويتي ببنك التنمية الصناعية : 96.09 جنيه للشراء، 100.34 جنيه للبيع.
سجل شراء وبيع الدينار الكويتي ببنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.64 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدينار الكويتي بفروع بنك مصر: 99.36 جنيه للشراء، 100.34 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
وصل سعر الدرهم بالبنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.
استقر سعر الدرهم ببنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع.
بنك مصر يعرض سعر الدرهم الإماراتي عند : 8.390 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.
وصل سعر الدرهم الإماراتي ببنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار