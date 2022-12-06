أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-12-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-12-2022 ، مقابل الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات البنكية، تباين في أسعار العملات، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى فأستقر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي الدينار الكويتي، وارتفع اليورو، والجنيه الاسترليني ارتفع في الشراء واستقر في البيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهم: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال السعودي»، طبقا لشاسات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.53 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.97 جنيه للشراء، و 26.06 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.17 جنيه للشراء، و 30.27 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.94 جنيه للشراء، و 80.29 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

بنك مصر: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 24.55 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.56 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.67 جنيه للشراء، و 25.83 للبيع.

بنك مصر: 25.69 جنيه للشراء، و 25.83 للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 25.76 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 25.77 جنيه للشراء، و 25.90 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 29.82 جنيه للشراء، و 30.01 للبيع.

بنك مصر: 29.84 جنيه للشراء، و 30.01 للبيع.

بنك البركة: 29.83 جنيه للشراء، و 30.08 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 29.84 جنيه للشراء، و 30.09 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

المصرف المتحد: 6.32 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك قناة السويس: 6.49 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.15 جنيه للشراء، و 80.02 للبيع.

بنك مصر: 77.13 جنيه للشراء، و 80.02 للبيع.

البنك الأهلى الكويتي: 77.90 جنيه للشراء، و 80.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 76.59 جنيه للشراء، و 80.18 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 6.67 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

بنك أبو ظبي التجارى: 6.63 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.