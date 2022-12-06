تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية في جميع البنوك، إذ ارتفع الدولار 3 قروش في سعر الشراء و4 قروش في البيع، وارتفع الريال السعودي قرشًا واحدًا في الشراء والبيع، وارتفع الدرهم الإماراتي قرشًا واحدًا في سعر الشراء فقط، وارتفع الدينار الكويتي 12 قرشًا في سعر الشراء و4 قروش في سعر البيع، فيما انخفض سعر اليورو 12 قرشًا في الشراء والبيع، وانخفض الجنيه الإسترليني 14 قرشًا في السعرين، وترصد جريدة المال سعر صرف العملات.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.56 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.85 جنيه للشراء، 25.94 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.03 جنيه للشراء، 30.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.06 جنيه للشراء، 80.33 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.68 جنيه للشراء، 6.70 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

المصرف المتحد: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 24.58 جنيه للشراء، 24.64للبيع.

بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك الإسكندرية: 25.73 جنيه للشراء، 25.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 25.68 جنيه للشراء، 25.89 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك قناة السويس: 25.71 جنيه للشراء، 25.95 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 25.75 جنيه للشراء، 25.92 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

المصرف العربي الدولي: 29.84 جنيه للشراء، 30.11 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 29.85 جنيه للشراء، 30.08 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 29.85 جنيه للشراء، 30.13 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الاستثمار العربي: 29.86 جنيه للشراء، 30.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك بلوم مصر: 79.76 جنيه للشراء، 80.18 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 76.32 جنيه للشراء، 80.41 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 75.97 جنيه للشراء، 81.98 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.15 جنيه للشراء، 80.32 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.68 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

بنك المشرق: 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

ميد بنك: 6.59 جنيه للشراء، 6.72 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول: 6.67 جنيه للشراء، 6.70 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

بنك المشرق: 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 6.33 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.