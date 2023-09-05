أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

سجلت أسعار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 تباينا بالبنوك، أمام العملة المصرية، بالشراء والبيع بنهاية عمليات التداول المصرفية بمنتصف أيام العمل الأسبوعية.

وفيما يلي ترصد بوابة «المال» الإلكترونية متوسطات أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» وفقًا للبيان اليومي الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.95 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.69 جنيه للشراء، و 38.82 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.09 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.07 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

بنك مصر: 99.76 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.52 جنيه للشراء، و 38.96 للبيع.

بنك مصر: 38.52 جنيه للشراء، و 39.96 للبيع.

بنك بلوم مصر: 39.12 جنيه للشراء، و 39.42 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 38.65 جنيه للشراء، و 39.09 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.95 جنيه للشراء، و 33.31 للبيع.

بنك مصر: 33.04 جنيه للشراء، و 33.31 للبيع.

بنك بلوم مصر: 33.50 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.08 جنيه للشراء، و33.41 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفق أسعار العملات .

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفق أسعار .