أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في السوق المحلية تباين أسعار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 أمام الجنيه المصري، بمستهل التعاملات اليومية في القطاع المصرفي المصري، لترصد المنصة الإلكترونية لجريدة المال التداولات الصباحية على مستويي الشراء والبيع لسعر كل من الدولار الأمريكي، وعملة المملكة العربية السعودية، والعملة الأوروبية اليورو، والجنيه الاسترليني وعملة الإمارات الدرهم، أمام عملة مصر المحلية، والتي جاءت في اخر تعامل لها على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.32 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.96 جنيه للشراء، و 39.10 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع،

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.02 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع، وفقًا لآخر تعامل على أسعار اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع

نك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.08 جنيه للشراء، و 33.31 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 33.23 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.12 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

بنك مصر : 33.08 جنيه للشراء، و 33.31 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك..

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.78 جنيه للشراء، 38.96 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي : 38.83 جنيه للشراء، 39.08 جنيه للبيع

بنك التنمية الصناعية: 38.67 جنيه للشراء، 39.21 جنيه للبيع

بنك مصر: 38.78 جنيه للشراء، 38.96 جنيه للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع،

بنك قطر الوطني الأهلي : 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.12 جنيه للشراء، و 100.04 للبيع،

بنك قطر الوطني الأهلي: 100 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09جنيه للشراء، و 100.15 للبيع.بنك التنمية الصناعيةالبنك التجاري الدولي: 97.30جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

بنك مصر: 99.79 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على العملات اليوم في البنوك.