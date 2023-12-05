أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023 تباين بعضها بين الارتفاع والانخفاض واستقرار البعض الآخر مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات في البنوك العاملة بمصر، ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عربية وأجنبية وهي: «الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي» وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.84 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.09 جنيه للشراء، و 39.23 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.49 جنيه للشراء، و 33.61 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.62 جنيه للشراء، و 99.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.95 جنيه للشراء، و 99.89 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.20 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار .

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.78 جنيه للشراء، و 39.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.96 جنيه للشراء، و 39.13 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.80 جنيه للشراء، و 39.00 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 38.96 جنيه للشراء، و 39.13 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.27 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.41 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.26 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.41 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار اليوم.