بنـــوك

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5-10-2021 في مصر

الدولار يواصل استقراره داخل البنوك الحكومية
‫محمود الصباغ‬‎ 11:55 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 11:55 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت مستويات أسعار العملات مسيرة الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5 -10-2021، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وشملت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو والدينارالكويتي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لمتابعيها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات، سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو 18.12 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

اقرأ أيضا  «المركزي» يصدر تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

أسعار العملات في شركات الصرافة

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، فيما بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

ومن ناحية أخرى، جاءت مستويات سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الإثنين 4-10-2021 في مصر

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

في بداية التعاملات بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري جاء عند 15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، كما وصل سعر اليورو 18.214 جنيه للشراء، و18.329 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.176 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.263 جنيه للشراء، و4.290 للبيع.

تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو 737225674-1-2.jpg
أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

كما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.16 جنيه للشراء، و21.38 للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

فيما أظهرت شاشات تداول البنك العربي الأفريقي سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وجاءت مستويات اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.15 جنيه للشراء، و18.33 للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-10-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:15 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-10-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 9:00 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 5-10-2021 في مصر

فاطمة إمام 9:00 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-10-2021 في مصر

فاطمة إمام 9:00 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5-10-2021 في مصر

فاطمة إمام 12:00 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

تفاصيل احتياطي النقد الأجنبي.. 168 مليون دولار تراجعا بأرصدة الذهب

فاطمة إمام 7:30 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21