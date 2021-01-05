أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5-1-2021 في مصر

تعرض المنصة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5-1-2021.

وتتباين أسعار العملات من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى أقرها البنك المركزي، وفق منظومة تحرير سعر الصرف، والتى بدأ العمل بها مطلع نوفمبر 2016.

وحققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال يوليو – سبتمبر 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار ‏‏‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏ لتسجل نحو 8 مليار دولار، مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وفق بيان سابق من البنك المركزي المصرى

أسعار العملات داخل القطاع المصرفى في البنك المركزى

بلغت مستويات متوسط سعر الدولار أمام نظيرة الجنيه المصري عند مستوي 15.67 جنيه للشراء ، 15.77 جنيه للبيع ، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات أمس .

بينما بينت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري عند مستوي 19.27 جنيه للشراء، 19.40 جنيه للبيع ، فيما وصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 21.41 جنيه للشراء، 21.54 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.46 جنيه للشراء، 52.01 جنيه للبيع لدى البنك المركزى ، كما سجل سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع. الدينار الكويتى

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

وعلي صعيد سعر العملة الأمريكية في أكبر بنك حكومى فى مصر جاءت عند مستوي 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو الأوروبي مستوي 19.16 جنيه للشراء، 19.41 جنيه للبيع.

وجاء سعر العملة الأنجليزية بالبنك الأهلى عند مستوي 21.27 جنيه للشراء، 21.61 جنيه للبيع فى حين بلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدرهم الإماراتي علي استقرارة في البنك عند مستوى 4.24 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

وعن سعر الدولار فى بنك مصر ، فقد بلغ 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، فيما عرضت شاشات التداول بالبنك سعر اليورو عند مستوي 19.16 جنيه للشراء، 19.41 جنيها للبيع.

كما وصل سعر الجنيه الاسترلينى لدى بنك مصر إلى 21.26 جنيه للشراء، 21.61 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بينما سجلت مستويات أسعار الدرهم الإماراتي ببنك مصر 4.24 جنيه للشراء، 4.26 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك قطر الوطنى الأهلي

وفق التعاملات اللحظية، سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى qnb مستوي 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 19.13 جنيه 19.36 جنيه، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 21.37 جنيه 21.51 جنيه للشراء والبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه، 4.20 جنيه للبيع ، ووصلت أسعار الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني الأهلي 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وتقدم البنوك المصرية اسعار بيع وشراء جميع العملات الاجنبية الرئيسة (الدولار-اليورو-الاستيرليني- الفرنك ) إضافة للعملات العربية ( الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الاماراتي والريال القطري).