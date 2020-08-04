أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-8-2020 فى مصر

تعرف على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات في البنوك المصرية أمام العملة المصرية، ليرتفع اليورو أكثر من 30 قرشًا عن تداولات الأسبوع الماضي، بينما تراجع الدولار الأمريكي قرشين.

فيما استقر كل من الريال السعودي والدينار الكويتي في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية

وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك المصرية في تحديد أسعار العملات الأجنبية، وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وجاءت أسعار العملات في البنوك العاملة بالسوق المحلية على النحو التالى:

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري

وارتفع سعر اليورو الأوروبي إلى 18.71 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الشهر الجاري، مقابل 18.05 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع في 1يوليو ، وفقًا لمتوسط سعر العملة مقابل الجنيه الجنيه المصري في سوق الصرف المحلية، بحسب البنك المركزي المصر

ارتفع سعر اليورو أكثر 33 قرشًا خلال الاسبوع الماضي، ليتراوح سعر الشراء في نهاية التعاملات الاسبوعية بين 18.29 جنيه و18.44 جنيه، ويتراوح سعر البيع بين 18.30 و 18.65 جنيه.

وصل سعر اليورو فى بنك مصر إلى مستوى 18.71 جنيه للشراء، و18.87 للبيع، مقارنة 18.11، 18.44 جنيه للشراء، و18.68 للبيع عن تداولات الأربعاء الماضي سعر اليورو اليوم

وبلغ سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي 18.71 جنيه للشراء، و18.87 للبيع، مقارنة 18.11، 18.44 جنيه للشراء، و18.68 للبيع عن تداولات الأربعاء الماضي .

وواصل اليورو الأوروبي فى بنك HSBC ارتفاعه عن تعاملات أمس، مسجلًا 18.16 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، مقارنة 18.16 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريفي الدولي اليوم 18.20 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.

قفزت أسعار صرف اليورو خلال الشهر الجاري مقابل الجنيه المصري أكثر من 3.6% وبقيمة 65 قرشًا على مستويات بيع وشراء العملة الاوروبية في بالبنوك العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه

بينما شهدت العملة الخضراء تراجعًا طفيفًا لا يتخطى القرشين عن الاربعاء الماضي ، ليصل 15.92 جنيه للشراء، مقابل 16.02 جنيه للبيع في نهاية تداولات الشهر الجاري، مقابل 16.04 جنيه للشراء، و16.14 جنيه للبيع في 1 يوليو الماضي.

وشهدت أسعار الدولار في أكبر بنكين حكوميين الأهلي ومصر استقرارًا عند مستوى 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع خلال تداولات اليوم. سعر الدولار الأمريكي اليوم

وسجلت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع في نهاية التعاملات الأسبوعية أمس الأربعا، وهو نفس السعر في بنوك العقاري والإسكندرية والمصرف المتحد .

وحدد 12 بنكًا الدولار عند مستوى 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع، وهي بنوك العربي الأفريقي وبلوم والأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي ومصر إيران وقناة السويس وعوده مصر والمشرق والكويت الوطني وتنمية الصادرات والاستثمار العربي، إضافة إلى بنوك الأهلي المتحد والتنمية الصناعية والإمارات دبي الوطني والمصرف العربي الدولي والتعمير والإسكان واتش اس بي سي وقطر الوطني.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

شهدت سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تحركًا طفيفًا نحو الانخفاض لا يجاوز 3 قروش خلال التدوالات في سوق الصرف بالشهر الجاري.

استقر سعر الريال السعودى في أكبر بنك حكومي في مصر حيث حقق” 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه البيع.

كما شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقراراً ، وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في القطاع المصرفي

ووصل سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده بنهاية التعاملات الأسبوعية 48.56 جنيه للشراء و 52.43 جنيه للبيع.

وبلغ صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 49.68 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجلت العملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات 49.53 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي 49.42 جنيه للشراء و52.41 جنيه للبيع.