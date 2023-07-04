أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-7-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 4-7-2023 تباينا في الشراء والبيع في البنوك لكل من اليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي، بينما استقرت ثلاث عملات وهي الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدولار الأمريكي، مقابل الجنيه، في ختام التعاملات البنكية بأول أيام عمل عقب العودة من أجازة عيد الأضحى و30 يونيو التي استغرقت 7 أيام، ويرصد موقع جريدة «المال» في التقرير التالي متوسطات أسعار الصرف لـ 6 عملات وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.23 جنيه للشراء، 39.36 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.61 جنيه للشراء، 33.72 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.42 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.

بنك القاهرة : 100.40 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

بنك مصر: 100.10 جنيه للشراء، 100.41 للبيع.

بنك سايب: 100.33 جنيه للشراء، 100.71 للبيع.

اسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار

اسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 39.00 جنيه للشراء، 39.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.00 جنيها للشراء، 39.29 للبيع.

بنك سايب: 39.13 جنيه للشراء، 39.34 للبيع.

بنك القاهرة: 39.13 جنيه للشراء، 39.30 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك سايب: 33.61 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.50 جنيه للشراء،33.67 للبيع.

بنك القاهرة: 33.62 جنيه للشراء، 33.78 للبيع.

بنك مصر: 33.50 جنيه للشراء، 33.67 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.