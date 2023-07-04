أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-7-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.23 جنيه للشراء، 39.36 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.61 جنيه للشراء، 33.72 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.42 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.
بنك القاهرة : 100.40 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.
بنك مصر: 100.10 جنيه للشراء، 100.41 للبيع.
بنك سايب: 100.33 جنيه للشراء، 100.71 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 39.00 جنيه للشراء، 39.22 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 39.00 جنيها للشراء، 39.29 للبيع.
بنك سايب: 39.13 جنيه للشراء، 39.34 للبيع.
بنك القاهرة: 39.13 جنيه للشراء، 39.30 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك سايب: 33.61 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.50 جنيه للشراء،33.67 للبيع.
بنك القاهرة: 33.62 جنيه للشراء، 33.78 للبيع.
بنك مصر: 33.50 جنيه للشراء، 33.67 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار