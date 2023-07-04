أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-7-2023 ببداية التعاملات في أول يوم عمل للبنوك

أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 4-7-2023، في بداية التعاملات الصباحية للبنوك وأول يوم عمل للقطاع المصرفي المصري بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى وثورة 30 يوينو، حققت بعضها تباينًا نسبيًّا مقابل الجنيه المصري كما استقر الآخر. ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًّا عن سعر 6 عملات عربية وأجنبية هي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال السعودي» في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.65 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.19 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات بحسب آخِر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.50 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 33.50 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.62 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.63 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

اسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 39.00 جنيه للشراء، و 39.18 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 39.00 جنيه للشراء، و 39.18 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 39.13 جنيه للشراء، و 39.30 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.13 جنيه للشراء، و 39.30 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

اسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 100.10 جنيه للشراء، و 100.36 للبيع، وفق

العملات.

البنك الأهلي المصري: 99.42 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي:95.94 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.