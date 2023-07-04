أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-7-2023 ببداية التعاملات في أول يوم عمل للبنوك

أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.65 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.19 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.
جاء متوسط أسعار العملات بحسب آخِر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.50 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي المصري: 33.50 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.62 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 33.63 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 39.00 جنيه للشراء، و 39.18 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 39.00 جنيه للشراء، و 39.18 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 39.13 جنيه للشراء، و 39.30 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 39.13 جنيه للشراء، و 39.30 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 100.10 جنيه للشراء، و 100.36 للبيع، وفق
البنك الأهلي المصري: 99.42 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي:95.94 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.