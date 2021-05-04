أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-5-2021 في البنوك المصرية

استقرت مستويات أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل العملة المحلية، في البنوك المصرية، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 4-5-2021، ، ليحافظ كل من الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، على المتوسط السعري المعلَن من البنك المركزي المصري، ووفقاً لتقرير «المال» على أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

شهدت مستويات سعر الدولار الأمريكي استقراراً مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي، عن متوسط أسعار سوق العملات في مصر، بينما أفتتح البنك الأهلى الكويتي تعاملاته، اليوم، بأعلى سعر للعملة الأمريكية في السوق المحلية، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وتقدم 6 بنوك محلية تتداول أدنى سعر للعملة الخضراء مقابل الجنيه، في السوق المحلية؛ هي: الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والمصرف المتحد وفيصل الإسلامي والإسكندرية، مسجلًا 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما استقرت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند متوسط سعري 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، بحسب المعلَن من البنك المركزي المصري، فيما استقر سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه، في شبكة فروع بنك مصر، عند 18.78 جنيه للشراء.

وداخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلى المصرى يعرض أدنى سعر لليورو مقابل نظيره المحلي، بالسوق المصرية، عند مستوى 18.78 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وعلى صعيد متوسط مستويات العملة المحلية مقابل نظريؤها من العملة المحلية الجنيه سجلت 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي، فيما يتداول الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، عند أعلى مستوى سعري، داخل شبكة فروع بنك الأهلي الكويتي ، 21.70 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، في المقابل احتفظ البنك الأهلى المصري بأدنى مستوى سعري للعملة الإنجليزية مقابل العملة المحلية، سواء على مستوى الشراء لتسجل 21.55 جنيه، أو مستوى البيع عند 21.93 جنيه.

كما استقرت سعر الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية بشبكة فروع بنك مصر، عند 21.56 جنيه للشراء، و21.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم داخل أغلب البنوك المحلية، عند متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب المعلن من البنك المركزي، ليواصل استقراره الذي استمر على مدار الأسبوعين الماضيين.

فيما احتفظت 7 بنوك محلية بأعلى سعر للريال مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، ليسجل 4.17 جنيه في بنوك بلوم وعوده والمشرق والمصرف العربي الدولي والأهلي المتحد وQNB وHSBC،في المقابل يستحوذ المصرف المتحد على أدنى مستوى سعري لعملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، على مستوى الشراء بالسوق المصرية، ليظل عند 4.03 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

حافظ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، على مستويات مستقرة، في معظم البنوك المحلية، بختام تعاملاته اليوم، ليظل عند 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، كمتوسط سعري معلَن من البنك المركزي المصري، فيما احتفظت 5 بنوك محلية، بأعلى سعر للعملة الإماراتية مقابل نظيرتها المحلية، داخل السوق المصرية، على مستوى الشراء، ليصل إلى 4.26 جنيه للشراء في بنوك بلوم وعوده والمصرف العربي الدولي وQNB وHSBC.

وفي المقابل لا يزال المصرف المتحد يتداول سعر الدرهم مقابل الجنيه، عند أدنى مستوى للشراء بالسوق المحلية، ليظل عند 4.16 جنيه.