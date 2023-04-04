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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-4-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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الجنيه الإسترليني اليوم: 38.13 جنيه للشراء، 38.26 للبيع

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-4-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات
شيرين راغب

شيرين راغب

2:00 م, الثلاثاء, 4 أبريل 23

شهدت أسعار

العملات
اليوم الثلاثاء 4-4-2023 تبايناً في نهاية تعاملات البنوك، مقابل الجنيه، وينشر موقع جريدة «المال» تقريرا بمتوسط صرف «6» عملات، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار الأمريكي، و الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» كما جاء بالبيان اليومى الصادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات صرف العملات الأجنبية والعربية المنشور على الموقع الألكترونى الرسمى للبنك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.41 جنيه للشراء، 100.85 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.13 جنيه للشراء، 38.26 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.49 جنيه للشراء، 33.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.92 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.65 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 97.30 جنيه للشراء، 101.01 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.65 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

ميد بنك: 8.28 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.11 جنيه للشراء، 38.62 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.11 جنيه للشراء، 38.57 للبيع.

ميد بنك: 38.24 جنيه للشراء، 38.54 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 38.24 جنيه للشراء، 38.46 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

ميد بنك: 33.57 جنيه للشراء، 33.87 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.46 جنيه للشراء، 33.74 للبيع.

بنك القاهرة: 33.57 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.

بنك مصر: 33.46 جنيه للشراء، 33.74 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

شيرين راغب

شيرين راغب

2:00 م, الثلاثاء, 4 أبريل 23