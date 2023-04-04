أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-4-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 4-4-2023 تبايناً في نهاية تعاملات البنوك، مقابل الجنيه، وينشر موقع جريدة «المال» تقريرا بمتوسط صرف «6» عملات، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار الأمريكي، و الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» كما جاء بالبيان اليومى الصادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات صرف العملات الأجنبية والعربية المنشور على الموقع الألكترونى الرسمى للبنك.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.41 جنيه للشراء، 100.85 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.13 جنيه للشراء، 38.26 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.49 جنيه للشراء، 33.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.92 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.65 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 97.30 جنيه للشراء، 101.01 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.65 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

ميد بنك: 8.28 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 38.11 جنيه للشراء، 38.62 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.11 جنيه للشراء، 38.57 للبيع.

ميد بنك: 38.24 جنيه للشراء، 38.54 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 38.24 جنيه للشراء، 38.46 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

ميد بنك: 33.57 جنيه للشراء، 33.87 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.46 جنيه للشراء، 33.74 للبيع.

بنك القاهرة: 33.57 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.

بنك مصر: 33.46 جنيه للشراء، 33.74 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.