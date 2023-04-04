أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في بداية التعاملات في البنوك المصرية

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
بلغ سعر اليورو اليوم: 33.49 جنيه للشراء، 33.61 للبيع.
وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم إلى: 38.13 جنيه للشراء، 38.25 للبيع.
حقق سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
قُدِر سعر الدرهم الإماراتي اليوم بـ: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار
حدد البنك المركزي المصري سعر الدينار الكويتي اليوم بـ: 100.46 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
في البنك الأهلي المصري سجل الدولار: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات.
في بنك مصر وصل الدولار إلى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
في البنك المصري الخليجي حقق الدولار سعر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
في بنك بلوم مصر وقف الدولار عند سعر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
حدد بنك البركة سعر اليورو بـ: 33.57 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.
أشار موقع بنك الكويت الوطني إلى أن سعر اليورو وصل إلى: 33.57 جنيه للشراء، 33.76 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
قدّر بنك مصر سعر اليورو بـ: 33.46 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.46 جنيه للشراء، 33.74 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
في المصرف المتحد وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري إلى: 38.12 جنيه للشراء، 38.46 للبيع.
في بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني سعر: 38.11جنيه للشراء، 38.34 للبيع.
حدد بنك قناة السويس سعر الجنيه الإسترليني بـ: 38.24 جنيه للشراء، 38.46 للبيع، وفقًا لأسعار العملات اليوم.
في البنك الأهلي المصري كان سعر الجنيه الإسترليني: 38.11 جنيه للشراء، 38.48 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدينار الكويتي: 99.65 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.
في بنك مصر سجل سعر الدينار الكويتي: 99.65 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.
حدد البنك الأهلي القطري سعر الدينار الكويتي بـ: 95.94 جنيه للشراء، 101.01 للبيع، طبقًا لحركة أسعار العملات.
في بنك الاستثمار العربي وصل سعر الدينار الكويتي إلى: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
في بنك سايب سجل سعر الريال السعودي: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
في بنك مصر بلغ سعر الريال السعودي: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
في المصرف العربي الدولي حقق الريال السعودي سعر: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
في البنك الأهلي المصري وصل سعر الريال السعودي إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
بنك المشرق حدد سعر الدرهم الإماراتي بــ: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، طبقًا لحركة أسعار
بنك مصر قدّر سعر الدرهم الإماراتي بـ: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي قال إن سعر الدرهم الإماراتي بلغ: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري حدد سعر الدرهم الإماراتي بـ: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.