أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في بداية التعاملات في البنوك المصرية

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في مستهل التعاملات البنكية اليومية في غالبية البنوك أمام العملة المصرية، وتستعرض جريدة المال في تقريرها التفصيلي اليومي، حركة تداول 6 عملات عربية وأجنبية، وهي «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وذلك وفق ما توضحه مؤشرات التداول في 15 بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي، ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم: 33.49 جنيه للشراء، 33.61 للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم إلى: 38.13 جنيه للشراء، 38.25 للبيع.

حقق سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

قُدِر سعر الدرهم الإماراتي اليوم بـ: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار

اليوم في البنك المركزي.

حدد البنك المركزي المصري سعر الدينار الكويتي اليوم بـ: 100.46 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

في البنك الأهلي المصري سجل الدولار: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات.

في بنك مصر وصل الدولار إلى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

في البنك المصري الخليجي حقق الدولار سعر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

في بنك بلوم مصر وقف الدولار عند سعر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

حدد بنك البركة سعر اليورو بـ: 33.57 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.

أشار موقع بنك الكويت الوطني إلى أن سعر اليورو وصل إلى: 33.57 جنيه للشراء، 33.76 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

قدّر بنك مصر سعر اليورو بـ: 33.46 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.46 جنيه للشراء، 33.74 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

في المصرف المتحد وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري إلى: 38.12 جنيه للشراء، 38.46 للبيع.

في بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني سعر: 38.11جنيه للشراء، 38.34 للبيع.

حدد بنك قناة السويس سعر الجنيه الإسترليني بـ: 38.24 جنيه للشراء، 38.46 للبيع، وفقًا لأسعار العملات اليوم.

في البنك الأهلي المصري كان سعر الجنيه الإسترليني: 38.11 جنيه للشراء، 38.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدينار الكويتي: 99.65 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

في بنك مصر سجل سعر الدينار الكويتي: 99.65 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.

حدد البنك الأهلي القطري سعر الدينار الكويتي بـ: 95.94 جنيه للشراء، 101.01 للبيع، طبقًا لحركة أسعار العملات.

في بنك الاستثمار العربي وصل سعر الدينار الكويتي إلى: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

في بنك سايب سجل سعر الريال السعودي: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

في بنك مصر بلغ سعر الريال السعودي: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

في المصرف العربي الدولي حقق الريال السعودي سعر: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

في البنك الأهلي المصري وصل سعر الريال السعودي إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك المشرق حدد سعر الدرهم الإماراتي بــ: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، طبقًا لحركة أسعار

بنك مصر قدّر سعر الدرهم الإماراتي بـ: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي قال إن سعر الدرهم الإماراتي بلغ: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري حدد سعر الدرهم الإماراتي بـ: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.