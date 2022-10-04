أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-10-2022 في بداية التعاملات البنكية في مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك المصرية والعربية والأجنبية، شهدت تباينًا في أسعار الصرف، ويقدم موقع جريدة المال أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهم: «الدولار، واليورو، و الدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، الجنيه الإسترليني»، وفقًا لما تنشره شاشات التداول اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 19.21 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.59 جنيه للشراء، و 19.66 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.25 جنيه للشراء، و 63.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.07 جنيه للشراء، و 22.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 19.23 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.21 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.21 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.21 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي: 5.22 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 5.14 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك العربي الإفريقي: 19.59 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.64 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.59 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.59 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 59.65 جنيه للشراء، و 63.70 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 60.98 جنيه للشراء، و 63.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.08 جنيه للشراء، و 63.45 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 61.06 جنيه للشراء، و 63.45 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 22.10 جنيه للشراء، و 22.45 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 22.07 جنيه للشراء، و 22.35 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.10 جنيه للشراء، و 22.45 جنيه للبيع

بنك الإستثمار العربي: 21.56 جنيه للشراء، و 22.00 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي: 5.34 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 5.30 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.33 جنيه للشراء، و 5.34 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.33 جنيه للشراء، و 5.34 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.