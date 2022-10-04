ارتفعت أغلب أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، وهي الدولار والدينار واليورو، فيما استقر سعر صرف الريال السعودي والدرهم الإماراتي داخل البنوك المصرية والعربية والأجنبية، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهى: «الدولار، واليورو، والدرهم الإماراتي، الجنيه الإسترليني ، والدينار الكويتي، والريال السعودي»، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك المختلفة.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.23 جنيه للشراء، و 22.32 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.33 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.61 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.26 جنيه للشراء، و 63.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.41 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 22.14 جنيه للشراء، و 22.50 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.12 جنيه للشراء، و 22.48 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 22.10 جنيه للشراء، و 22.50 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.12 جنيه للشراء، و 22.51 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك العربي الإفريقي: 5.27 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.57 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

البنك الأهلى القطرى: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 59.71 جنيه للشراء، و 63.76 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.14 جنيه للشراء، و 63.55 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 61.12 جنيه للشراء، و 63.57 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد: 59.48 جنيه للشراء، و 63.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.23 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.23 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.21 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 19.04 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.