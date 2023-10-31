أسعار العملات اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

شهدت أسعار اليوم الثلاثاء 31-10-2023 حالة من التباين أمام عملة مصر المحلية في بداية التعاملات على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية الرسمية المملوكة للمصارف العاملة في السوق المحلية المصرية، ليحافظ سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدولار الأمريكية على مستواهم المعلن أمس الإثنين، بينما تحركت باقي العملات بشكل طفيف بين الصعود والهبوط. وتضم السطور التالية أسعار كل من «الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، اليورو الأوروبي، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، الدينار الكويتي»، والتي جاءت عند:

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.65 جنيه للشراء، و 32.76 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.39 جنيه للشراء، و 37.52 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.69 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وفقًا للتحديثات الأخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على أسعار العملات في مصر

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث للبنوك على أسعار العملات في السوق الرسمية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.57 جنيه للشراء، و32.75 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.57 جنيه للشراء، و32.75 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 32.51 جنيه للشراء، و32.85 للبيع.

بنك قناة السويس: 32.74 جنيه للشراء، و33.02 للبيع، وفقًا لأخر تحديث للبنوك على أسعار العملات في السوق المصرفية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.32 جنيه للشراء، و37.54 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.32 جنيه للشراء، و37.54 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 37.25 جنيه للشراء، و37.66 للبيع.

بنك قناة السويس: 37.72 جنيه للشراء، و38.06 للبيع، بحسب اخر تحديث للبنوك على أسعار العملات في البنوك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفقا لاخر تعاملات البنوك على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.50 جنيه للشراء، و 99.78 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.83 جنيه للشراء، و 99.78 للبيع.

بنك المصرف المتحد : 93.48 جنيه للشراء، و 100.10 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع، بحسب اخر تحديث للبنوك على أسعار العملات في القطاع المصرفي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، اخر تحديث للبنوك على أسعار اليوم في مصر.