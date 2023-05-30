أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30-5-2023 أمام الجنيه

استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30-5-2023، مقابل الجنيه المصري بصورة جماعية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية للمصارف العاملة في السوق، ويعرض موقع جريدة «المال» تقريرًا بآخر قائمة بمتوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات أمام الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.25 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.09 جنيه للشراء، 38.22 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.05 جنيه للشراء، 33.16 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدينار ببنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.

جاء سعر الدينار البنك الأهلي المصري: 99.35 جنيه للشراء، 100.32 للبيع.

عرض بنك التعمير والإسكان سعر الدينار عند 96.99 جنيه للشراء، 100.61 جنيه للبيع.

عرض بنك مصر السعر عند 99.35 جنيه للشراء، 100.32 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي ببنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

جاء سعر الريال أمام الجنيه بالبنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

عرضت فروع ميد بنك السعر عند 7.98 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

عرض الموقع الرسمي لبنك مصر السعر عند 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

قدمت شاشات التداولات السعر بميد بنك عند 8.28 جنيه للشراء، 8.44 جنيه للبيع.

جاء سعر الدرهم الاماراتي بالبنك الأهلي المصري عند 8.39 جنيه للشراء،8.40 للبيع.

وصل سعر الدرهم ببنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بلغ سعر الدرهم بفروع ببنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

اسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وصل سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر إلى 37.90 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.

جاء السعر بفروع البنك الأهلي المصري إلى 37.90 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.

وصل السعر ببنك التعمير والإسكان: 38.05 جنيه للشراء، 38.28 جنيه للبيع.

أظهر الموقع الإلكتروني لميد بنك وصول السعر إ إلى 38.03 جنيه للشراء، 38.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

جاء السعر بميد بنك: 33.40 جنيه للشراء، 33.45 للبيع.

وصل السعر بك الأهلي المصري: 32.94 جنيه للشراء، 33.14 للبيع.

جاء السعر بفر التعمير والإسكان: 33.05 جنيه للشراء، 33.24 للبيع.

عرض بنك مصر السعر عند 32.95 جنيه للشراء، 33.14 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

يقدم البنك الأهلى المصرىسعر الدولار عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

وعرض بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

ويقدم بنك مصر السعر عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

وتيح ميد بنك سعر الدولار عند 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.