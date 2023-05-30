أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30-5-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

أظهرت التحديثات الأخيرة تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30-5-2023، مقابل الجنيه المصري بشاشات التداولات والمواقع الرسمية للمصارف العاملة في السوق، ليستقر الدولار والريال بينما ارتفع الدينار الكويتي وتراجع الجنيه الإسترليني واليورو، ويعرض موقع جريدة «المال» تقريرًا بآخر قائمة بمتوسطات أسعار الصرف لـ 6 عملات أمام الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 100.25 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه عند 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بلغت مستويات شراء وبيع سعر الجنيه الإسترليني اليوم عند 38.09 جنيه، 38.22، على الترتيب.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري مستوى 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

عرض المركزي سعر اليورو اليوم امام الجنيه عند 33.05 جنيه للشراء، 33.16 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدينار ببنك بلوم مصر: 95.35 جنيه للشراء، 100.33 جنيه للبيع.

جاء سعر الدينار ببنك مصر عند 99.35 جنيه للشراء، 100.33 للبيع.

عرض بنك المصري الخليجي سعر الدينار عند 99.63 جنيه للشراء، 100.80 جنيه للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي البنك الأهلي المصري عند مستويات 99.35 جنيه للشراء، 100.36 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

وصل سعر الريال بالبنك الأهلي المصري إلى مستوى 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه بميد بنك السعر عند 7.98 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

وصل سعر الريال ببنك المصرف المتحد إلى 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

عرض بنك المصرف المتحد سعر الدرهم الإماراتي عند 8.22 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

وصل سعر الدرهم الاماراتي ببنك قناة السويس إلى 8.38 جنيه للشراء،8.42 للبيع.

جاء سعر الدرهم ببنك قطر الوطني الأهلي عند 8.37 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سجل سعر الدرهم ببنك الاستثمار العربي مستوى 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

اسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وصل سعر الجنيه الإسترليني ببنك الاستثمار العربي إلى 38.03 جنيه للشراء، 38.52 للبيع.

جاء السعر ببنك أبوظبي التجاري إلى 38.03 جنيه للشراء، 38.31 للبيع.

بلغ سعر الجنيه ببنك التعمير والإسكان 38.05 جنيه للشراء، 38.28 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الاسترليني داخل لميد بنك إلى 38.21 جنيه للشراء، 38.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

جاء السعر ببنك الاستثمار العربي : 33.40 جنيه للشراء، 33.45 للبيع.

وصل السعر بالبنك الأهلي المصري: 32.96 جنيه للشراء، 33.19 للبيع.

سجل سعر اليورو ببنك ابوظبي التجاري : 32.9 جنيه للشراء، 33.19 للبيع.

عرض بنك مصر السعر عند 32.95 جنيه للشراء، 33.14 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

يقدم بنك الاستثمار العربي السعر عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وعرض بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

ويقدم بنك أبوظبي التجاري السعر عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وعرض بنك التنمية الصناعية سعر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.