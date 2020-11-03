أسعار العملات اليوم الثلاثاء 3-11-2020 في مصر

ارتفع سعر الدولار الرسمي طفيفًا أمام الجنيه في ختام تعاملات أمس الإثنين، ليسجل 15.657 جنيه للشراء و15.783 جنيه للبيع، مقابل 15.647 جنيه للشراء و15.775 جنيه للبيع أمس الأحد.

صعد سعر اليورو الرسمي أمام الجنيه بنهاية التعاملات ليسجل 18.244 جنيه للشراء و 18.392 جنيه للبيع، مقابل 18.224 جنيه للشراء و 18.380 جنيه للبيع نهاية تعاملات الأمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 20.221 جنيه للشراء، و20.386 جنيه للبيع، مقابل 20.244 جنيه للشراء و20.418 جنيه للبيع.

زاد سعر الريال السعودي أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم مسجلًا 4.174 جنيه للشراء و4.208 جنيه للبيع، مقابل 4.172 جنيه للشراء و4.206 جنيه للبيع أمس.

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص أكبر بنك حكومي في مصر بلغ سعر تداول سعر الدولار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وعلى جانب سعر صرف اليورو الأوروبي في البنك الاهلي المصري 18.45 جنيه للشراء، 18.69 جنيه للبيع، وصل الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء 4.29 جنيه للبيع.

ووصل الريال السعودي في أكبر بنك حكومي مصرى إلى 4.09 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ببنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع.

وقال البنك إن سعر اليورو 18.45 جنيه للشراء، 18.69 جنيه للبيع.

وعلى مستوى سعر صرف الجنيه الاسترليني في بنك مصر بلغ 20.38 جنيه للشراء 21.67 جنيه للبيع.

وأعلن بنك مصر اليوم وصول العملة السعودي إلى مستوى 4.09 للشراء 4.20 للبيع.

والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء 4.29 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في بنك CIB

وعلى مستوى الدولار الأمريكي داخل أكبر بنك تجاري في مصر بلغ خلال تداولات اليوم 15.65 جنيه للشراء، 15.75 للبيع بالبنك التجارى الدولى.

وقال أكبر بنك خاص في مصر البنك التجاري الدولي، إن سعر اليورو بلغ 18.45 للشراء، 18.69 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.08 للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في الصرافة

جاءت أسعار العملات الأجنبية داخل شركة مصر للصرافة عند المستويات التالية:

15.65 جنيه للشراء الدولار الأمريكي و15.75 جنيه للبيع للدولار الأمريكي

18.47 جنيه لشراء اليورو الأوروبي و 18.64 جنيه لبيع اليورو الأوروبي

4.08 جنيه لشراء الريال السعودي و4.19 جنيه لبيع العملة السعودي

4.23 جنيه لشراء العملة الإماراتية و4.28 جنيه لبيع الدرهم الإماراتي