أسعار العملات اليوم الثلاثاء 3-10-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 3-10-2023ـ تراجعًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ استقر كلا من الدولار والدرهم والريال، وانخفضت باقي العملات في الشراء والبيع، وينشر موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي سعر صرف التالية: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، الريال السعودي، والدرهم الإماراتي»، بحسب شاشات التداول في البنوك الحكومية والخاصة والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.49 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.48 جنيه للشراء، و 37.61 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.75 جنيه للشراء، و 100.10 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 32.27 جنيه للشراء، و 32.44 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 32.23 جنيه للشراء، و 32.44 للبيع.

بنك مصر: 32.16 جنيه للشراء، و 32.33 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.16 جنيه للشراء، و 32.33 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 37.21 جنيه للشراء، و 37.42 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 37.24 جنيه للشراء، و 37.44 للبيع.

بنك مصر: 37.09 جنيه للشراء، و 37.30 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.09 جنيه للشراء، و 37.30 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 100.04 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

بنك مصر: 99.48 جنيه للشراء، و 99.76 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.81 جنيه للشراء، و 99.76 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.