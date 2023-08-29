أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-8-2023 بنهاية التعاملات بالبنوك في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-8-2023 بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، إذ ارتفع اليورو والإسترليني، وتباين الدينار، واستقر باقي العملات.

وينشر موقع جريدة “المال” تقريرًا تفصيليًا عن سعر 6 عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي»، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.33 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.82 جنيه للشراء، و 38.95 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.96 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.23 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.23 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.36 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.36 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.73 جنيه للشراء، و 38.97 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.73 جنيه للشراء، و 38.96 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 38.86 جنيه للشراء، و 39.09 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.86 جنيه للشراء، و 39.09 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.80 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.12 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.46 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.