أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أمام الجنيه المصري بالبنوك في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-8-2023، تباينًا في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وأظهرت شاشات التداول تباين كلا من الجنيه الإسترليني واليورو والدينار الكويتي، واستقرار كلا من الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن في البنك المركزي المصري، بالإضافة لأسعار الصرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب شاشات التداول.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.32 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.80 جنيه للشراء، و 38.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.95 جنيه للشراء، و 100.30 لللبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، جاء متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.23 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع.

بنك مصر: 33.25 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.36 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.36 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.73 جنيه للشراء، و 38.96 للبيع.

بنك مصر: 38.73 جنيه للشراء، و 38.96 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 38.86 جنيه للشراء، و 39.96 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 38.86 جنيه للشراء، و 39.09 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.12 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

بنك مصر: 99.80 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع، وفق العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.