تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية في عدد من البنوك، إذ استقر سعر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وهبط سعر اليورو 25 قرشًا، وانخفض الدينار الكويتي 6 قروش، فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني 20 قرشًا في سعر الشراء، وانخفض سعر البيع 22 قرشًا، وتقدم جريدة المال استعراضًا تفصيليًا لأسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه المصري، وفقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، و5 بنوك أخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.52 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.42 جنيه للشراء، 29.51 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.70 جنيه للشراء، 79.97 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم: 25.41 جنيه للشراء، 25.50 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 29.28 جنيه للشراء، 29.61 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 29.33 جنيه للشراء، 29.57 للبيع.

بنك مصر: 29.28 جنيه للشراء، 29.61 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 29.28 جنيه للشراء، 29.57 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك مصر: 24.50 جنيه للشراء، 24.55 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.50 جنيه للشراء، 24.55 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 24.54 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.53 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك مصر: 25.32 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

بنك الإسكندرية: 25.32 جنيه للشراء، 25.56 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 25.32 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 25.36 جنيه للشراء، 25.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 77.02 جنيه للشراء، 79.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 76.62 جنيه للشراء، 80.01 للبيع.

بنك مصر: 77.01 جنيه للشراء، 79.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 77.40 جنيه للشراء، 80.01 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، 6.68 للبيع.

بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، 6.68 للبيع.

بنك المشرق: 6.65 جنيه للشراء، 6.69 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 6.67 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

بنك الإسكندرية: 6.50 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.