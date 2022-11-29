سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-11-2022، ببداية التعاملات البنكية في مصر تباينًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصليلي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي»، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.76 جنيه للشراء، و 80.03 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.62 جنيه للشراء، و 29.73 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.66 جنيه للشراء، و 25.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.52 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.02 جنيه للشراء، و 79.85 للبيع.

بنك مصر: 77.01 جنيه للشراء، و 79.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 77.77 جنيه للشراء، و 80.01 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 75.85 جنيه للشراء، و 81.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 6.67 جنيه للشراء، و و 6.69 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.66 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 29.28 جنيه للشراء، و 29.61 للبيع.

بنك مصر: 29.28 جنيه للشراء، و 29.61 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 29.26 جنيه للشراء، و 29.57 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 29.28 جنيه للشراء، و 29.57 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.32 جنيه للشراء، و 25.51 للبيع.

بنك مصر: 25.32 جنيه للشراء، و 25.51 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 25.32 جنيه للشراء، و 25.56 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 25.32 جنيه للشراء، و 25.56 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

بنك مصر: 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 24.55 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 24.50 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.