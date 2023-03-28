أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مقابل الجنيه فى نهاية التعاملات

يستعرض موقع جريدة «المال» خلال هذا التقرير، أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.65 جنيه للشراء، 101.00 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.94 جنيه للشراء، 38.07 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.35 جنيه للشراء، 33.47 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطنى: 95.13 جنيه للشراء، 101.33 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.76 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.
بنك الاستثمار العربى: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.76 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
بنك البركة: 8.02 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 8.00 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.77 جنيه للشراء، 38.03 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.76 جنيه للشراء، 38.03 للبيع.
بنك البركة: 37.89 جنيه للشراء، 38.16 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 37.89 جنيه للشراء، 38.15 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك البركة: 33.30 جنيه للشراء، 33.51 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.19 جنيه للشراء، 33.42 للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 33.30 جنيه للشراء، 33.48 للبيع.
بنك مصر: 33.19 جنيه للشراء، 33.42 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار