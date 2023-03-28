أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مقابل الجنيه فى نهاية التعاملات

يستعرض موقع جريدة «المال» خلال هذا التقرير، أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 28-3-2023 التى شهدت تبايناً فى الشراء والبيع فى نهاية التعاملات البنكية بالمصارف العاملة بمصر، وفقاً للبيان اليومى الصادر عن البنك المركزى المصرى المنشور على موقعه الإلكترونى، بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، وفيما يلى متوسط صرف عدد «6» عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي».

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.65 جنيه للشراء، 101.00 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.94 جنيه للشراء، 38.07 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.35 جنيه للشراء، 33.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطنى: 95.13 جنيه للشراء، 101.33 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.76 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.76 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

بنك البركة: 8.02 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 8.00 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.77 جنيه للشراء، 38.03 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.76 جنيه للشراء، 38.03 للبيع.

بنك البركة: 37.89 جنيه للشراء، 38.16 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 37.89 جنيه للشراء، 38.15 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك البركة: 33.30 جنيه للشراء، 33.51 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.19 جنيه للشراء، 33.42 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 33.30 جنيه للشراء، 33.48 للبيع.

بنك مصر: 33.19 جنيه للشراء، 33.42 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.