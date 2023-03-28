أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في بداية التعاملات

تستعرض جريدة المال في هذا التقرير، حركة أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.19 جنيه للشراء، 33.31 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.81 جنيه للشراء، 37.94 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.60 جنيه للشراء، 100.95 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.19 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.35 جنيه للشراء، 33.48 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 33.19 جنيه للشراء، 33.41 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.30 جنيه للشراء، 33.95 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامي: 37.95 جنيه للشراء، 38.15 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 37.89 جنيه للشراء، 38.15 للبيع.
بنك مصر: 37.77 جنيه للشراء، 38.02 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي المصري: 37.77 جنيه للشراء، 38.03 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.73 جنيه للشراء، 100.73 للبيع، وفق أسعار
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.73 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.