أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

تباينت أسعار اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بداية تعاملاتها الصباحية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للمصارف العاملة في السوق المحلية مقارنة بالأسعار المتاحة أمس داخل فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية، لتحافظ العملة الأمريكية والسعودية والإماراتية على مستوياتهم في السوق المحلية فيما تحركت باقي العملات بشكل طفيف ، لتستعرض المال أسعار صرف الست عملات الأكثر تداولًا في في السوق المحلية «الدولار الأمريكي، و الجنيه الإسترليني، و اليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، و الريال السعودي، والدرهم الإماراتي» ..

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.99 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.97 جنيه للشراء، و 39.12 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.77 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في السوق المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك سايب : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في السوق المصرفية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.67 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.67 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.77جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

بنك سايب: 33.78 جنيه للشراء، و33.93 للبيع، وفقًا لاخر التعاملات في البنوك على أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.81 جنيه للشراء، و39.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.82 جنيه للشراء، و 39.00 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 38.92جنيه للشراء، و39.13 للبيع.

بنك سايب : 38.94 جنيه للشراء، و39.13 للبيع. بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في السوق الرسمية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في القطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.80 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.13 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

بنك سايب : 100.04 جنيه للشراء، و100.38 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في السوق المصرفية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفقًا لاخر التعاملات في البنوك على أسعار اليوم.