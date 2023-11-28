أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 مقابل الجنيه بختام منتصف تعاملات الأسبوع

عرضت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بانحاء الجمهورية، أسعار اليوم الثلاثاء 28-11-2023 متباينة مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات منتصف الأسبوع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، طبقًا للبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات صرف العملات العربية والأجنبية، وفيما يلى التقرير اليومي لبوابة جريدة «المال» بأسعار صرف 6 عملات وهي «الدولار والجنيه الإسترليني واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتيۛ» امام العملة المحلية، عقب جولة بين شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمحلية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.93جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.91 جنيه للشراء، و 39.05 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.77 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في السوق المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في السوق المصرفية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.62 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.62 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

بنك بلوم مصر: 33.86 جنيه للشراء، و33.09 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.67 جنيه للشراء، و33.81 للبيع، وفقًا لاخر التعاملات في البنوك على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.77 جنيه للشراء، و39.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.77 جنيه للشراء، و 39.00 للبيع.

بنك بلوم مصر: 37.58 جنيه للشراء، و37.87 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.81 جنيه للشراء، و39.00 للبيع. بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار في السوق المصرفية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في القطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.79 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.11 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و100.05 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في السوق المصرفية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و8.39 للبيع، وفقًا لاخر التعاملات في البنوك على أسعار اليوم.