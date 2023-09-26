أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

شهدت أسعار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 تباين نسبيًا في ختام تعاملات البنوك، وترصد بوابة جريدة «المال» في التقرير التالي متوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات بمنتصف أيام الأسبوع وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، بحسب أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني ومواقع البنوك على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الألي المتواجدة بعدد من البنوك المحلية والأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.66 جنيه للشراء، 32.77 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.53 جنيه للشراء، 37.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.77 جنيه للشراء، 100.11 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.89 جنيه للشراء، 99.85 للبيع.

بنك بلوم مصر : 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

بنك مصر: 99.56 جنيه للشراء، 99.85 للبيع.

بنك القاهرة: 100.04 جنيه للشراء، 100.17للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.44 جنيه للشراء، 37.68 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.41 جنيه للشراء، 37.68 للبيع.

بنك القاهرة: 37.61 جنيه للشراء، 37.80 للبيع.

بنك بلوم مصر: 37.74 جنيه للشراء، 37.92 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 32.82 جنيه للشراء، 32.98 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.50 جنيه للشراء، 32.68 للبيع.

بنك القاهرة: 32.63 جنيه للشراء، 32.79 للبيع.

بنك مصر: 32.52 جنيه للشراء، 32.68 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار اليوم.