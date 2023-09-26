أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-9-2023، أمام عملة مصر المحلية، بمستهل التعاملات الصباحية في المصارف العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليحافظ كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدهم الإماراتي على نفس المستويات المعلنة أمس فيما تحركت باقي العملات الرئيسية بشكل طفيف، لتعرض المنصة الإلكترونية لجريدة لمتابعيها مسحًا تفصيليًا لأسعار سلة العملات العملات العربية والأجنبية، لتضم كل من: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، والتي جاءت عند مستوى:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.81 جنيه للشراء، و 32.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.75 جنيه للشراء، و 37.88 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.76 جنيه للشراء، و 100.10 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث تحديث على أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات .

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.53 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

بنك مصر: 32.52 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 32.63 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

ميد بنك: 32.73 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.44 جنيه للشراء، و 37.68 للبيع.

بنك مصر: 37.44 جنيه للشراء، و 37.68 للبيع.

ميد بنك : 37.60جنيه للشراء، و 38.00 للبيع.

البنك المصري الخليجي 37.61 جنيه للشراء، و 37.81 للبيع، وفق لأخر التعاملات على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

ميد بنك:7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب اخر تعامل على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.89 جنيه للشراء، و 99.85 للبيع.

بنك مصر: 99.56 جنيه للشراء، و 99.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع، وفق لأخر تحديث على أسعار اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات اليوم