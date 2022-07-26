أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-7-2022 في نهاية المعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بين انخفاض وارتفاع، وذلك بحسب أخر تحديثات البنك المركزي المصري، ومؤشرات التداول اللحظية في البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ويقدم موقع “جريدة المال” استعراضًا لأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية وهي عملات: “الدولار، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.

أسعار العملات في البنوك المصرية

أوضحت مؤشرات التداول اللحظية وصول متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري، إلى الآتي:

الدولار الأمريكى​ استقر عند 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

اليورو انخفض إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني وصل إلى ​22.62 جنيه للشراء، و22.72 جنيه للبيع.

الريال السعودى استقر عند ​5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتى استقر أيضًا 5.14 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

الدينار الكويتي انخفض إلى 61.39 جنيه للشراء، و61.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 18.91 جنيه للشراء، و18.97 للبيع.

واستقر سعره في بنك مصر عند 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للشراء، و18.95 للبيع.

وصل في مصرف أبو ظبي الإسلامي الدولار أمام الجنيه إلى سعر 18.94 جنيه للشراء و18.97 للبيع.

في بنك بلوم مصر، سجل الدولار 18.87 جنيه للشراء، و18.97 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.11 جنيه للشراء، و19.42 للبيع.

بلغ سعر اليورو في بنك مصر إلى 19.13جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي وصل اليورو إلى سعر 19.34 جنيه للشراء، و19.44 للبيع.

بلغ سعر اليورو بالبنك التجاري الدولي 19.16 جنيه للشراء، و19.44 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل اليورو إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.44 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

بلغ الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري سعر 22.60 جنيه للشراء و22.91.

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، 22.65 جنيه للشراء، و22.93 للبيع.

استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر عند 22.60 جنيه للشراء و22.91 للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل لـ22.80 جنيه للشراء، و22.93 للبيع.

بلغ في بنك بلوم مصر 22.61 جنيه للشراء، و22.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع، في البنك الأهلي المصري.

في البنك التجاري الدولي، سجل الريال السعودى سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك مصر، بلغ الريال السعودى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

بلغ الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 5.0407 جنيه للشراء، و5.0492 للبيع.

في بنك بلوم مصر، سجل الريال السعودي سعر إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 5.13 جنيه للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي المصري.

في البنك العربي الإفريقي، سجل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي 5.13 جنيه للشراء، و5.15 للبيع، في بنك مصر.

بلغ سعر الدرهم الإماراتى في مصرف أبوظبي الإسلامي 5.15 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

في بنك بلوم مصر، بلغ الدرهم الإماراتي سعر 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بلغ الدينار الكويتي سعر 59.17 جنيه للشراء، و61.73 للبيع في البنك الأهلي المصري.

بلغ سعر الدينار الكويتي 59.27 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع ببنك مصر.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 59.64 جنيه للشراء، و61.79 للبيع.

سجل الدينار الكويتى في بنك أبو ظبي الإسلامي 60.12 جنيه للشراء، و61.80 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل سعر الدينار الكويتي 61.44 جنيه للشراء، و61.80 للبيع.