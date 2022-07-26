أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26 -7 -2022 في بداية التعاملات

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022، تباينًا، وتفاوتًا في الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، بحسب ما توضحه شاشات التداول اللحظية في عدد من البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، بالإضافة إلى عدد من شركات الصرافة العاملة في السوق المحلي في بداية التعاملات اليومية، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا محدثًا لأسعار العملات، “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.

أسعار العملات في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداول اللحظية بعدد البنوك، أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري الآتية

الدولار الأمريكى​ 18.88 للشراء، و18.96 للبيع.

اليورو 19.33 للشراء، و19.41 للبيع.

الجنيه الإسترليني ​22.79 للشراء، و22.89 للبيع.

الريال السعودى ​5.02 للشراء، و 5.04 للبيع.

الدرهم الإماراتى 5.14 للشراء، و5.16 للبيع.

الدينار الكويتي 61.46 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

وفي البنك الأهلي القطري QNB سعر 18.90 للشراء و18.97 للبيع.

في بنك مصر فاستقر عند 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الدولار إلى 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

وصل اليورو في البنك الأهلي المصري إلى سعر 19.23 للشراء، و19.43 للبيع.

و في بنك مصر وصل إلى 19.23 للشراء، و19.42 للبيع.

أما في البنك الأهلي القطري QNB وصل اليورو إلى سعر 19.24 للشراء، و19.44 للبيع.

بلغ اليورو بالبنك التجاري الدولي 19.25 للشراء، و19.45 للبيع.

وفي بنك بلوم مصر، وصل اليورو إلى 19.20 للشراء، وسعر البيع وصل إلى 19.44.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية

بلغ الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري سعر 22.59 للشراء، 22.89 للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر إلى 22.59 للشراء و22.82 للبيع.

أما في البنك الأهلي القطري QNB وصل لـ22.60 للشراء، و22.87 للبيع.

في بنك بلوم مصر حقق سعر 22.57 للشراء، و22.87 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي، بلغ الريال السعودى سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

وفي بنك مصر، سجل الريال السعودى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

وصل الريال السعودى في البنك الأهلي القطري إلى 4.98 للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك بلوم مصر، بلغ الريال السعودي سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

بلغ الدرهم الإماراتي سعر 5.13 للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي المصري.

في بنك الكويت الوطني NBK، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.085 للشراء، و5.19 للبيع.

في بنك مصر، سجل الدرهم الإماراتي 5.13 للشراء، و5.15 للبيع.

سجل الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي القطري QNB 5.12 للشراء، و5.16 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الدرهم الإماراتي إلى 5.13 للشراء، و5.16 للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدينار الكويتي إلى 59.19 للشراء، و61.73 للبيع في البنك الأهلي المصري.

كما وصل الدينار الكويتي إلى 59.29جنيه للشراء، و 61.73 للبيع ببنك مصر.

بلغ الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي سعر 59.64 للشراء، و61.80 للبيع.

حقق الدينار الكويتى في البنك الأهلي القطري QNB سعر 58.77 للشراء، و61.80 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الدينار الكويتي إلى سعر 61.44 جنيه للشراء، و61.80 للبيع.