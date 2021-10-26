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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في مصر

أعلى سعر لشراء اليورو بمصرف أبو ظبي الإسلامي
إسلام عزام 8:40 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 8:40 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في مصر في بداية تعاملات بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وتعرض منصة المال عبر التقرير التالي أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، والدينار الكويتي، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وصل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع

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وسجل سعر اليورو الأوروبي عند 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، وكما جاء سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

وصول سعر شراء وبيع صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،.

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ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه جاء عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم إسلام عزام

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