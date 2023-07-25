أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في بداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات والمواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك مواصلة اليوم الثلاثاء 25-7-2023، مسيرة التباين مقابلة عملة مصر المحلية في ختام التداولات المصرفية داخل فروع المصارف المحلية في مصر ويعرض التقرير التقرير التالي والذي يعده فريق المال بشكل يومية أسعار سلة العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري، ليضم التقرير كلا من ( الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي ) والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

في آخر تحديث على أسعار اليوم جاء متوسط السعر عند:

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.22 جنيه للشراء، و 34.33 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.59 جنيه للشراء، و 39.73 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك المصرف المتحد : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

بنك قناة السويس : 30.58 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات على مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 34.01 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع

البنك المصري الخليجي: 30.11 جنيه للشراء، و34.30 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 34.02 جنيه للشراء، و34.29 للبيع.

بنك قناة السويس : 34.12 جنيه للشراء، و34.29 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك قناة السويس : 39.51 جنيه للشراء، و39.74 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.51 جنيه للشراء، و39.75 للبيع.

بنك المصرف المتحد : 39.40 جنيه للشراء، و39.74 للبيع.

بنك مصر : 39.39 جنيه للشراء، و39.61 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.58 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.86 للبيع.

بنك المصرف المتحد : 93.48 جنيه للشراء، و100.82 للبيع.

بنك مصر : 100.25 جنيه للشراء، و100.49 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع

بنك المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر : 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع

بنك المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك قناة السويس : 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات.