أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-5-2021 فى البنوك المصرية

افتتحت عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية أسعار العملات اليوم على مستويات متقاربة مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، وتشمل أسعار العملات في مصر الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، على نفس المتوسط السعري المعلن من البنك المركزي المصري أمس، وفقاً لتقرير منصة “المال” الإلكترونية الذي تعدة بشكل يومي خدمة لقرائها على أسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

وداخل شبكة فروع البنك الأهلى المصري بلغت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.60 جنيه، و15.70 جنيه للبيع، وبينت شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، مستوى سعريا للعملة الأمريكية، قرب 15.64 و15.73 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

وفيما يخص العملة الخضراء سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه، إلى 15.62 و15.72 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل شبكة فروع بنك البركة، صباح اليوم. اسعار العملات اليوم

سعر اليورو في البنوك المصرية

وأظهر مستويات أسعارالشراء داخل البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية بين 18.98 جنيه، وبين 19.10 جنيه، ومستويات البيع بين 19.20 جنيه، و19.23 جنيه، بختام تعاملات اليوم، ويعرض أكبر مصرفيين حكومين “الأهلي ومصر” في السوق المصرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.97 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

وكذلك أظهرت مستويات سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، 22.09 و22.24 جنيه للشراء والبيع، بحسب البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري، وعند مستويات 22.06 جنيه للشراء، 22.26 جنيه للبيع، يقدم أكبر مصرفين حكومين في السوق سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه خلال تعاملات، كما يتداول سعر الإسترليني مقابل الجنيه، عند 22.09 جنيه للشراء البيع، و22.37 جنيه للبيع ببنك بلوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وداخل شبكة فروع فروع البنك الأهلي المتحد السعر الأعلي لبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات اليوم عند مستوى 4.23 جنيه، وعلى صعيد السعر الأقل لشراء الريال السعودي أمام نظيره المصري في بداية التعاملات عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع، ويتيح بنك المصرف المتحد سعر العملة السعودية عند 4.06 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجلت أمام الجنيه المصري فى بنك الإمارات دبي الوطني ، 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي.

ويقدم بنك بلوم وبنك عودة أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، كما ييتحالمصرفين “الأهلي ومصر” الأكبر في السوق المحلية المصرية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند مستويات 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.