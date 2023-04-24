أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-4-2023 آخر أيام العطلة الرسمية للبنوك

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 25-4-2023، مقابل الجنيه، في آخر أيام العطلة الرسمية للبنوك، عند المتوسطات الواردة بآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار الصرف للعملات، وكان القطاع المصرفي قد دخل في إجازة استغرقت 6 أيام بداية من الخميس 20 أبريل وحتى اليوم 25 أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، وفيما يلي يرصد موقع جريدة «المال» أسعار 6 عملات وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي».

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.52 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.24 جنيه للشراء، 38.37 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي: 38.26 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 38.26 جنيه للشراء، 38.59 للبيع.

بنك مصر: 38.10 جنيه للشراء، 38.47 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.10 جنيه للشراء، 38.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي: 33.76 جنيه للشراء، 33.99 للبيع.

بنك مصر: 33.57 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 33.77 جنيه للشراء، 33.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.57 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفق أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 100.63 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.68 جنيه للشراء، 100.68 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار