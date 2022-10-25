تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، إذ ارتفع الدولار قرشين، وارتفع اليورو 4 قروش في سعر الشراء ومثلهم في سعر البيع، وتباين سعر الجنيه الإسترليني بين الانخفاض والارتفاع، وارتفع الريال السعودي والدرهم الإماراتي بقيمة قرش واحد لكل منهما على حدة في بعض البنوك، وارتفع الدينار الكويتي 9 قروش في سعريّ البيع والشراء، وتستعرض «جريدة المال» في تقريرها اليومي المفصل، أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية هي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وذلك وفق متوسط سعر صرف العملات بالبنك المركزي المصري، و24 بنك يعمل في مصر.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.65 جنيه للشراء، و19.72 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.37 جنيه للشراء، و19.45 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.23 جنيه للشراء، و22.33 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.35 جنيه للشراء، و5.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.32 جنيه للشراء، و63.58 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

المصرف المتحد: 5.24 جنيه للشراء، و5.37 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك المشرق: 5.32 جنيه للشراء، و5.37 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 22.15 جنيه للشراء، و22.53 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي القطري: 22.17 جنيه للشراء، و22.37 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 22.17 جنيه للشراء، و22.37 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 22.20 جنيه للشراء، و22.37 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك سايب: 5.14 جنيه للشراء، و5.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

ميد بنك: 5.08 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 5.10 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

بنك قناة السويس: 5.20 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.70 جنيه للشراء، و19.73 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 19.70 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

بنك بلوم مصر: 19.63 جنيه للشراء و19.73 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 19.63 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك البركة: 19.35 جنيه للشراء، و19.50 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 19.36 جنيه للشراء، و19.50 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 19.35 جنيه للشراء، و19.66 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 19.34 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول: 60.86 جنيه للشراء، و65.65 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 62.40 جنيه للشراء، و63.66 للبيع.

البنك العربي الافريقي الدولي: 60.61 جنيه للشراء، و66.59 للبيع، بحسب أسعار العملات.

المصرف العربي الدولي: 63.24 جنيه للشراء، و63.66 للبيع.