أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-10-2022 ببداية التعاملات في مصر

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-10-2022، تباينًا نسبيًا في بداية التعاملات الصباحية في البنوك في السوق المصرفية المصرية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة بأفرع البنوك العربية والإسلامية والخاصة والحكومية والأجنبية، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.24 جنيه للشراء، و 63.49 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.21 جنيه للشراء، و 22.30 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.37 جنيه للشراء، و 19.41 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 5.33 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 5.35 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 61.07 جنيه للشراء، و 63.53 للبيع.

بنك مصر: 61.10 جنيه للشراء، و 63.53 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 61.97 جنيه للشراء، و 63.60 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 62.34 جنيه للشراء، و 63.60 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 5.23 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 22.12 جنيه للشراء، و 22.29 للبيع.

بنك مصر: 22.12 جنيه للشراء، و 22.29 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 22.14 جنيه للشراء، و 22.32 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 22.12 جنيه للشراء، و 22.32 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.34 جنيه للشراء، و 19.48 للبيع.

بنك مصر: 19.37 جنيه للشراء، و 19.48 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.39 جنيه للشراء، و 19.50 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 19.38 جنيه للشراء، و 19.50 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.