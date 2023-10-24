أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24-10-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت التعاملات الصباحية تباين أسعار اليوم الثلاثاء 24-10-2023، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك العاملة في مصر إضافة إلى مواقع البنوك الإلكترونية، و متوسط اسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المعلنة على البنك المركزي المصري، ويضم التقرير التالي سعري شراء وبيع سلة العملات الرئيسية أمام الجنيه المصري والتي تضم «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب اخر تحديث والتي جاءت عند:
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.71 جنيه للشراء، و32.81 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.50 جنيه للشراء، و37.64 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.72 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط السعر المعلن بالبنك المركزي على أسعار العملات اليوم
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
بنك الكويت الوطني : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار في السوق المصرية .
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.56 جنيه للشراء، و32.71 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 32.67 جنيه للشراء، و32.81 للبيع.
بنك مصر: 32.56 جنيه للشراء، و32.71 للبيع.
البنك المصري الخليجي : 32.83 جنيه للشراء، و 32.66 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات في السوق المصرية.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 37.38 جنيه للشراء، و37.55 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 37.50 جنيه للشراء، و37.81 للبيع.
بنك مصر: 37.38 جنيه للشراء، و37.56 للبيع.
البنك المصر الخليجي: 37.69 جنيه للشراء، و37.49 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات في السوق المصرية.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع،وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات في السوق المصرية.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 98.87 جنيه للشراء، و99.78 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي:99.78جنيه للشراء، و100.09 للبيع.
بنك مصر: 99.55 جنيه للشراء، و99.83 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.20 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار اليوم