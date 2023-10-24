أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24-10-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات بنوك مصر

عرضت شاشات التداول بفروع البنوك، أسعار اليوم الثلاثاء 24-10-2023، التي جاءت متباينة مقابل العملة المصرية بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، طبقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري والمنشور بموقعه الإلكتروني.

بينما حافظت ثلاث عملات على مستوايتهم وهي الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وتنشر بوابة المال الإلكترونية التقرير التالي بمتوسطات صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.80 جنيه للشراء، و32.91 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.70 جنيه للشراء، و37.84 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.77 جنيه للشراء، و100.12 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط السعر المعلن بالبنك المركزي على أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصري

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات في السوق المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.90 جنيه للشراء، و99.90 للبيع.

بنك سايب:99.81 جنيه للشراء، و100.23 للبيع.

بنك مصر: 99.57 جنيه للشراء، و99.90 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.23 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

مصرف أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و8.43 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك البركة : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات في السوق المصرية .

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.66 جنيه للشراء، و32.98 للبيع.

بنك البركة: 32.90 جنيه للشراء، و33.07 للبيع.

بنك مصر: 32.63 جنيه للشراء، و32.98 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 32.77 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات في السوق المصرية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.54 جنيه للشراء، و37.90 للبيع.

بنك البركة: 37.74 جنيه للشراء، و37.98 للبيع.

بنك مصر: 37.50 جنيه للشراء، و37.90 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.67 جنيه للشراء، و38.03 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار في السوق المصرية.