أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في نهاية التعاملات

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-8-2022، تباينًا في عدد من البنوك المصرية، بنهاية التعاملات اليومية البنكية، حيث ارتفع الدولار وواصل اليورو هبوطه، واستقر الريال السعودي والدينار الكويتي ويستعرض موقع «جريدة المال»، بيانًا تفصيليًا يتضمن سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية، وهي: عملات «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، بحسب آخر تحديث صادر عن البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم: 19.11 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم: 18.98 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.07 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.50 جنيه للشراء، و22.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 18.93 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.93 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 18.98 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.17 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 22.40 جنيه للشراء، و22.60 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 22.42 جنيه للشراء، و22.62 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.40 جنيه للشراء، و22.60 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 22.46 جنيه للشراء، و22.62 جنيه للبيع،

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.10 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.21 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 60.36 جنيه للشراء، و62.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 59.96 جنيه للشراء، و62.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 59.88 جنيه للشراء، و62.36 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 60.85 جنيه للشراء، و62.42 جنيه للبيع،