أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت التعاملات الصباحية تباين
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
أظهر التحديثات الأخيرة على موقع البنك المركزي المصري تباين
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.35 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.39 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
أظهرت التعاملات الصباحية استقرار أسعار اليورو أمام الجنيه في اخر تحديث على أسعار العملات اليوم على النحو التالي:
مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
أظهرت شاشات التداولات اللحظية ارتفاع أسعار العملات بشكل طفيف أمام الجنيه:
مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.37 جنيه للشراء، و 34.48 للبيع.
بنك قناة السويس: 33.27 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.
البنك التجاري الدولي : 33.33 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.
بنك الإسكندرية: 33.29 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
أظهر المواقع الرسمية للبنوك وصول سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المحلي على شاشات التداولات اللحظية إلى:
مصرف أبوظبي الإسلامي : 38.39 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.
المصرف العربي الدولي : 38.35 جنيه للشراء، و 38.49 للبيع.
بنك بلوم: 38.22 جنيه للشراء، و 38.63 للبيع.
المصرف المتحد: 38.20 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك على أسعار العملات بفروع البنوك، وصول سعر الريال إلى:
ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
بنك تنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك التجاري الدولي : 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك الاستثمار العربي : 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري : 99.48 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.
بنك مصر : 99.48 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.
البنك التجاري الدولي : 97.30 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.
بنك الإسكندرية: 97.10 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم، عرضت فروع البنوك سعر الدرهم الإماراتي عند:
المصرف العربي الدولي: 8.40 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك الاسثتمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.