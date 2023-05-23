أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت التعاملات الصباحية تباين

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 23-5-2023 أمام بمستهل التعاملات الصباحية، بحسب اخر تحديث لأسعار العملات العربية والأجنبية على شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك الأجنبية والمحلية والإسلامية والتجاري، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

أظهر التحديثات الأخيرة على موقع البنك المركزي المصري تباين

اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.35 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.39 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار أسعار اليورو أمام الجنيه في اخر تحديث على أسعار العملات اليوم على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ارتفاع أسعار العملات بشكل طفيف أمام الجنيه:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.37 جنيه للشراء، و 34.48 للبيع.

بنك قناة السويس: 33.27 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 33.33 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.29 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

أظهر المواقع الرسمية للبنوك وصول سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المحلي على شاشات التداولات اللحظية إلى:

مصرف أبوظبي الإسلامي : 38.39 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.

المصرف العربي الدولي : 38.35 جنيه للشراء، و 38.49 للبيع.

بنك بلوم: 38.22 جنيه للشراء، و 38.63 للبيع.

المصرف المتحد: 38.20 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك على أسعار العملات بفروع البنوك، وصول سعر الريال إلى:

ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

بنك تنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الاستثمار العربي : 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري : 99.48 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

بنك مصر : 99.48 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 97.30 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

بنك الإسكندرية: 97.10 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم، عرضت فروع البنوك سعر الدرهم الإماراتي عند:

المصرف العربي الدولي: 8.40 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الاسثتمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.