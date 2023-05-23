أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداولات

سجلت المواقع الإلكترونية للبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري تباين أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.23 جنيه للشراء، 33.35 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.16 جنيه للشراء، 38.29 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك القاهرة : 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.48 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.
بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.74 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 97.10 جنيه للشراء، 100.74 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.48 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.08 جنيه للشراء، 38.39 للبيع.
بنك القاهرة: 38.17 جنيه للشراء، 38.52 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 38.17 جنيه للشراء، 38.52 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.05 جنيه للشراء، 38.39 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.16 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.
بنك الإسكندرية: 33.22 جنيه للشراء، 33.48 للبيع.
بنك القاهرة: 33.21 جنيه للشراء، 33.48 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.12 جنيه للشراء، 33.37 للبيع، وفق أسعار