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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداولات

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متوسط سعر الجنيه الإسترليني 38.16 جنيه للشراء

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداولات
شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الثلاثاء, 23 مايو 23

سجلت المواقع الإلكترونية للبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري تباين أسعار

العملات
اليوم الثلاثاء 23-5-2023 للشراء والبيع بنهاية عمليات التداول بالبنوك المحلية والأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» في هذا التقرير متوسط أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقا لما ورد بالتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.23 جنيه للشراء، 33.35 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.16 جنيه للشراء، 38.29 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك القاهرة : 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.48 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.74 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 97.10 جنيه للشراء، 100.74 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.48 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.08 جنيه للشراء، 38.39 للبيع.

بنك القاهرة: 38.17 جنيه للشراء، 38.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.17 جنيه للشراء، 38.52 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.05 جنيه للشراء، 38.39 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.16 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.22 جنيه للشراء، 33.48 للبيع.

بنك القاهرة: 33.21 جنيه للشراء، 33.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.12 جنيه للشراء، 33.37 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الثلاثاء, 23 مايو 23