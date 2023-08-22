أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-8-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول

عرضت شاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك أسعار اليوم الثلاثاء 22-8-2023، بنهاية التعاملات اليومية والتي جاءت متباينة بالشراء والبيع، حيث استقر كل من الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وينشر موقع جريدة «المال» خلال السطور القادمة متوسط سعر صرف العملات الأجنبية «دولار ويورو وجنيه إسترليني» والعربية «دينار كويتي و ريال سعودي ودرهم أماراتي» وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، بمتوسطات أسعار الصرف المنشور على موقعه الإلكتروني.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.57 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.34 جنيه للشراء، و 39.48 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.08 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.45 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

بنك مصر: 33.49 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

بنك بلوم مصر: 33.60 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.48 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.22 جنيه للشراء، و 39.48 للبيع.

بنك مصر: 39.22 جنيه للشراء، و 39.48 للبيع.

بنك البركة: 39.34 جنيه للشراء، و 39.54 للبيع.

بنك سايب: 39.35 جنيه للشراء، و 39.62 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.19 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

بنك مصر: 99.88 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.56 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، و100.56 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.