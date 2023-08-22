أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-8-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

تواصل أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-8-2023، حالة التباين في بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، لتحافظ عملات ( الدولار -الريال السعودي- الدرهم الإماراتي) على مستوياتها المعلنة أمس داخل فروع البنوك، وارتفع كل من اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني وتباين والدينار الكويتي، وتقدم المال خلال السطور التالية مسحًا تفصيليًا حول أسعار ا الأجنبية والعربية على مستويي الشراء والبيع بحسب اخر تحديثاتها على شاشات التعاملات الموجودة في البنوك أو مواقع البنوك الإلكترونية الرسمية أو اخر تحديث للبنك المركزي، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.65 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.36 جنيه للشراء، و 39.49 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.09 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم على الصفحة الرسمية للبنك المركزي

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث على العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.49 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 33.43 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.60 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.59 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع،بحسب اخر تحديث على أسعار العملات

.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.22 جنيه للشراء، و 39.41 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 39.15 جنيه للشراء، و 39.54 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 39.34 جنيه للشراء، و 39.54 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.33 جنيه للشراء، و 39.55 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك المصرف المتحد: 8.22جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 100.56 للبيع.

بنك مصر: 99.88 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.60 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات.