أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-8-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

تواصل أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-8-2023، حالة التباين في بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، لتحافظ عملات ( الدولار -الريال السعودي- الدرهم الإماراتي) على مستوياتها المعلنة أمس داخل فروع البنوك، وارتفع كل من اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني وتباين والدينار الكويتي، وتقدم المال خلال السطور التالية مسحًا تفصيليًا حول أسعار االأجنبية والعربية على مستويي الشراء والبيع بحسب اخر تحديثاتها على شاشات التعاملات الموجودة في البنوك أو مواقع البنوك الإلكترونية الرسمية أو اخر تحديث للبنك المركزي، والتي جاءت على النحو التالي:
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.65 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.36 جنيه للشراء، و 39.49 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.09 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم على الصفحة الرسمية للبنك المركزي
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث على العملات.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.49 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.
بنك المصرف المتحد: 33.43 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 33.60 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 33.59 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع،بحسب اخر تحديث على أسعار العملات
.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 39.22 جنيه للشراء، و 39.41 للبيع.
بنك المصرف المتحد: 39.15 جنيه للشراء، و 39.54 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 39.34 جنيه للشراء، و 39.54 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 39.33 جنيه للشراء، و 39.55 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك المصرف المتحد: 8.22جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 100.56 للبيع.
بنك مصر: 99.88 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 94.60 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع
البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات.