شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، تباينًا، فارتفع الدولار 3 قروش، وانخفض اليورو 20 قرشًا، وارتفع الريال السعودي قرشًا واحدً في البيع، فيما تأرجح سعر الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، واستقر سعر الدرهم الإماراتي، وتخطى الجنيه الإسترليني سعر الدولار واليورو وكسر حاجز الـ 29 جنيهًا، وتقدم جريدة المال استعراضًا تفصيليًا لسعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه المصري، وفقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، و4 بنوك أخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.47 جنيه للشراء، 24.54 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.03 جنيه للشراء، 25.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.30 جنيه للشراء، 79.66 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 28.87 جنيه للشراء، 28.97 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.66 جنيه للشراء، 6.68 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.50 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 24.45 جنيه للشراء، 24.55 للبيع.

بنك مصر: 24.45 جنيه للشراء، 24.50 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 24.45 جنيه للشراء، 24.50 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 24.45 جنيه للشراء، 24.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 74.09 جنيه للشراء، 79.73 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 76.68 جنيه للشراء، 79.57 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 75.69 جنيه للشراء، 81.68 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.60 جنيه للشراء، 79.57 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.66 جنيه للشراء، 6.67 للبيع.

المصرف المتحد: 6.52 جنيه للشراء، 6.68 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.64 جنيه للشراء، 6.68 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.66 جنيه للشراء، 6.67 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

المصرف المتحد: 6.30 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.50 جنيه للشراء، 6.51 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.46 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك كريدي أجريكول مصر: 25.00 جنيه للشراء، 25.36 للبيع.

بنك مصر: 25.00 جنيه للشراء، 25.31 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد 25.00 جنيه للشراء، 25.36 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.00 جنيه للشراء، 25.31 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 28.81 جنيه للشراء، 29.15 للبيع.

بنك مصر: 28.83 جنيه للشراء، 29.15 للبيع.

المصرف المتحد: 28.83 جنيه للشراء، 29.21 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول مصر: 28.83 جنيه للشراء، 29.21 للبيع.