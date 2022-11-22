أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-11-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ارتفاع الدولار والريال السعودى قرشا واحدا للشراء والبيع وأيضا الجنيه الإسترليني ارتفع سعره، بينما ارتفع سعر شراء اليورو والدينار الكويتي وانخض سعر بيع العملتين، واستقر الدرهم الإماراتي، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار، والدرهم الإماراتي ، واليورو، والدينار الكويتي ، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي »، وفقا لشاشات التداول اللحظية ، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.47 جنيه للشراء، و 24.54 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.66 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.03 جنيه للشراء، و 25.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.30 جنيه للشراء، و 79.66 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 28.87 جنيه للشراء، و 28.97 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.50 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك التجارى الدولى: 24.50 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

بنك مصر: 24.46 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.49 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.46 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبى الإسلامى: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

بنك مصر: 6.66 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 6.64 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع

البنك الأهلي المصري: 6.66 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.04 جنيه للشراء، و 25.22 للبيع.

بنك مصر: 25.04 جنيه للشراء، و 25.19 للبيع.

البنك المصرى الخليجي: 25.11 جنيه للشراء، و 25.25 للبيع.

بنك البركة: 25.04 جنيه للشراء، و 25.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 76.69 جنيه للشراء، و 79.55 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 74.98 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

المصرف المتحد: 74.12 جنيه للشراء، و 79.68 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.62 جنيه للشراء، و 79.55 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 28.90 جنيه للشراء، و 29.07 للبيع.

البنك الأهلى القطرى: 28.90 جنيه للشراء، و 29.18 للبيع.

بنك الإستثمار العربى : 29.00 جنيه للشراء، و 29.13 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 28.90 جنيه للشراء، و 29.12 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول – مصر : 6.47 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

بنك سايب: 6.41 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع

بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.